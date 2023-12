Papa pede para não se confundir festa de Natal com consumismo

O Papa Francisco assinalou este domingo a época de Natal e pediu para "não se confundir a festa com o consumismo" e que não sejam esquecidas as populações que sofrem com a guerra, nomeadamente as palestinianas, israelitas e ucranianas.

"Desejo-vos um bom domingo e uma véspera de Natal em oração, no calor do afeto e na sobriedade e, se me permitem, uma recomendação: Não confundam a festa com o consumismo", disse o Papa durante a oração do Angelus na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano.

"Como cristãos, podem comemorar com simplicidade e sem desperdício, compartilhar com outros que não têm o necessário ou que não têm companhia", afirmou o líder da Igreja Católica, inclinando-se para fora da janela do palácio papal.