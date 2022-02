O historiador alemão Michael Feldkamp, que está a estudar os Arquivos do Vaticano sobre o pontificado de Pio XII (1939-1958), garante que o Papa salvou pessoalmente “pelo menos 15 mil judeus”, abrindo mosteiros e transformando claustros para que as pessoas se pudessem esconder.Em entrevista ao portal de notícias do Vaticano, o especialista revela ainda que o Papa italiano terá enviado um relatório sobre o massacre dos judeus ao presidente norte-americano, Franklin Roosevelt, em 1942, que não obteve resposta. “As mensagens não foram consideradas credíveis pelos americanos”, explica Feldkamp, que acedeu aos documentos em 2020.