Papa trava ordenação sacerdotal de homens casados na Amazónia

Afinal, a Igreja Católica não vai autorizar a ordenação sacerdotal de homens casados na região da Amazónia. Na Exortação Apostólica Pós-Sinodal Querida Amazónia, publicada esta quarta-feira de manhã, o Papa Francisco recua e não concretiza a mais polémica das conclusões do sínodo do passado mês de outubro. E também deixa de fora qualquer sinal de abrir o sacramento da ordem às mulheres.Quando todo o mundo católico esperava "um passo radical" e apesar de 128 dos 169 bispos que participaram no sínodo terem votado a favor da proposta de Francisco, que visava combater pela extensão do sacerdócio a homens casados a falta de apoio sacramental naquela região remota do Globo, a verdade é que o polémico assunto fica, afinal, na gaveta.Alheio a esta questão não estará certamente o livro publicado no mês passado pelo cardeal Robert Sarah, que integra um texto do Papa Bento XVI e que defende - em toda a linha -, o celibato dos padres.Ao decidir travar a ordenação de homens casados na Amazónia, o Papa quis, por um lado, evitar um precedente, que rapidamente poderia alastrar a muitas outras regiões do Mundo e, por outro, travar o agravamento da polémica que esta discussão gerou na Igreja.O celibato dos padres só é obrigatório desde 1563, ou seja, há 457 anos. Após uma discussão de quase cinco séculos, que atravessou os quatro concílios de Latrão, a decisão foi tomada no Concílio de Trento.O recuo do Papa Francisco na intenção de ordenar homens casados na Amazónia revela que a voz do papa emérito, Bento XVI, ainda tem um peso muito significativo na Igreja Católica.Na Exortação esta quarta-feira publicada, o Papa Francisco pede mais esforço às dioceses, no envio de padres para a região da Amazónia, de forma a que "as pessoas possam celebrar o sacramento que realiza a unidade da Igreja".