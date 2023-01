Paragens de comboios repostas no apeadeiro da Madalena em Gaia

As paragens de comboios no apeadeiro da Madalena, em Gaia, voltaram a ser efetuadas no domingo após terem sido suspensas em 02 de janeiro devido ao mau tempo, disse esta quarta-feira à Lusa fonte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP).

Questionada pela Lusa, a mesma fonte adiantou que a paragem no sentido Porto - Aveiro voltou a ser feita numa estrutura provisória, devido às obras na Linha do Norte que decorrem em Vila Nova de Gaia (distrito do Porto) ao abrigo do programa Ferrovia 2020.

No dia 02 de janeiro, fonte oficial da IP tinha adiantado à Lusa que os estragos na plataforma provisória tinham sido causados devido à chuva que se fez sentir nos dias anteriores.

Assim, o serviço naquele apeadeiro foi suspenso "por razões de segurança" durante 20 dias.

A IP tinha previsto restabelecer o serviço no apeadeiro até ao final do mês.

As obras atualmente em curso na Linha do Norte entre Espinho e Vila Nova de Gaia, no valor de 55,3 milhões de euros, deverão estar concluídas no início de 2023, disse fonte oficial da IP à Lusa em 04 de novembro.