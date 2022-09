O antigo campeão paralímpico Carlos Lopes subiu ao ponto mais alto do País, o Pico (Açores), com o objetivo de promover a autonomia das pessoas com deficiência e apoiar a escola de cães-guia. “Esta subida foi uma ação simbólica, para que outras pessoas possam encarar esta iniciativa como uma inspiração, para que a autonomia das pessoas com deficiência seja valorizada em pleno, e ajudar a perceber que a atividade física é verdadeiramente inclusiva”, contou Carlos Lopes à Agência Lusa.









