Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paralisação deixa escolas a meio gás

Greve de docentes por regiões arrancou esta terça-feira em Lisboa, Santarém, Setúbal e na Madeira.

Por Francisca Genésio e Sofia Piçarra | 01:30

Escolas fechadas ou a meio gás e uma adesão na ordem dos 60% a 70%. Foi este o balanço que os sindicatos dos professores fizeram ontem, naquele que foi o primeiro de quatro dias de greve dos docentes. O protesto divide-se por regiões - hoje param em Évora, Portalegre, Beja e Faro -, mas a garantia é de que "muitos professores, por constrangimentos que se colocaram neste primeiro dia, farão greve em outro ou outros dos próximos três".



A paralisação começou em Lisboa, Santarém, Setúbal e na Madeira. "Escolas encerradas são várias, de todos os setores de educação e ensino. Na cidade de Lisboa, pela sua dimensão, destacam-se escolas como a EB 2,3 Almeida Garrett [Alfragide], EB 2,3 Manuel da Maia, EB 2,3 Noronha Feio [Oeiras] e a EB 2,3 Francisco Arruda [Alcântara]", avançaram os sindicatos. Durante o dia de ontem, foram muitos os pais que marcaram presença junto aos portões das escolas, ansiosos por saber se os filhos iam ou não ter aulas.



Na origem do braço de ferro entre os docentes e o Governo está, sobretudo, a recuperação dos 9 anos, 4 meses e dois dias em que a carreira esteve congelada. O Governo propõe devolver dois anos e dez meses. Esta é uma situação que na Região Autónoma da Madeira está "alinhavada", de acordo com o Sindicato dos Professores da Madeira (SPM). Ainda assim, cerca de 20% dos docentes que lecionam na Madeira aderiram à paralisação. "É uma greve solidária", explicou Francisco Oliveira, presidente do SPM.



Em Setúbal, cerca de metade das escolas não abriram portas, segundo os dados dos sindicatos. Um cenário diferente terá ocorrido nos estabelecimentos de Abrantes e Santarém. Alcino Hermínio, diretor do agrupamento de escolas Manuel Fernandes (Tramagal, concelho de Abrantes), disse que "houve pouca adesão".



"O ambiente que se vive nas escolas é mais de recreio e menos de sala de aula", disse ontem Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.



Sindicatos ameaçam deixar negociações

A Frente Comum ameaçou deixar as negociações com o Governo sobre aumentos salariais, reestruturação das carreiras e as 35 horas de trabalho, caso o Executivo não responda às exigências dos trabalhadores. "Não vamos descansar enquanto o Governo não se sentar à mesa e não cumprir estas reivindicações", disse ontem Ana Avoila, coordenadora da Frente Comum, pedindo ao Executivo uma "resposta efetiva aos problemas". Ao CM, Avoila já tinha dito que exigia uma contraproposta do Governo às reivindicações na próxima reunião com a tutela, no final do mês de março.



Indemnizações para travar precariedade

Indemnizar o trabalhador caso não seja renovado o seu contrato a prazo é a solução preferida pelos portugueses para combater a precariedade laboral. De acordo com uma sondagem da Aximage para o CM, 37,2 por cento dos inquiridos defendem que esta é a melhor forma de penalizar o recurso dos patrões aos contratados a prazo.



Já 29,1 por cento optariam por diminuir a duração máxima dos contratos, enquanto apenas 26,9% apontam para o agravamento da Taxa Social Única (TSU), medida que o Governo pondera levar à concertação social.



As alterações às leis laborais têm gerado tensão entre os partidos da ‘geringonça’. PCP e BE voltam a propor hoje, no Parlamento, um novo conjunto de reversões ao código. No início de fevereiro, o PS juntou-se ao PSD e CDS para chumbar iniciativas no mesmo sentido apresentadas pelos mesmos partidos.



Jerónimo teme PS "encostado" à direita

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse ontem que se o PS votar contra as reversões na lei laboral que o seu partido e o Bloco levam hoje ao Parlamento, a consequência política a tirar é de que o partido do Governo "encosta à direita".



Calendário da greve

Hoje

A greve dos professores avança hoje para os distritos de Évora, de Portalegre, de Beja e de Faro.



Amanhã

O protesto decorre sobretudo nas escolas de Coimbra, de Viseu, de Aveiro, da Guarda e de Castelo Branco.



Sexta-feira

A paralisação chega ao último dia e abrange o Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e a Região Autónoma dos Açores.