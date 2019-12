Parceria privada em Hospital de Vila Franca de Xira poupa 30 milhões ao Estado

O Hospital de Vila Franca de Xira, gerido em regime de Parceria Público-Privada (PPP) com o grupo José de Mello Saúde (que detém os hospitais Cuf), gerou uma poupança de 30 milhões de euros ao Estado entre 2013 e 2017, revela uma auditoria do Tribunal de Contas (TdC) à gestão da PPP.De acordo com o documento, que compara o desempenho da gestão em regime de PPP com outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a unidade hospitalar de Vila Franca de Xira conseguiu, em 2017, apresentar os "segundos mais baixos custos operacionais por doente padrão". Cada utente custou, em média, 2653 euros. O Hospital de Vila Franca de Xira é apenas superado pelo de Braga (que foi uma PPP até 31 de agosto deste ano), no qual cada doente padrão teve um custo médio de 2134 euros."Entre 2012 e 2017, o hospital em PPP permitiu aumentar substancialmente a oferta de cuidados de saúde à população, através do incremento da atividade de internamento e ambulatório, que quase duplicou, e do aumento de 76% do número de consultas externas", destaca o TdC.Apesar da avaliação ser "globalmente positiva", a auditoria detetou que as listas e tempos médios de espera para consultas de especialidade e cirurgia aumentaram. Ainda assim, o TdC recomenda ao Ministério da Saúde que garanta a decisão de lançar um novo concurso, impondo aos "hospitais de gestão pública os mesmos níveis de monitorização e exigência na prestação de serviços aos utentes do SNS".