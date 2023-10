O Conselho das Escolas contesta a dispensa de estágio para candidatos à docência com quatro anos de experiência e defende que os estagiários não devem dar aulas a mais de quatro turmas. O parecer admite que a proposta do Governo aumenta o número de candidatos à docência e garante a qualidade da formação, mas pede medidas de fundo para tornar a profissão mais atrativa. A FNE pediu esta terça-feira a negociação suplementar do modelo de formação de professores.