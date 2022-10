Parentalidade rígida pode aumentar risco de crianças desenvolverem depressão no futuro

Parentalidade marcada pela rigidez pode conduzir ao aumento da probabilidade das crianças desenvolverem depressão numa fase mais tardia da vida, de acordo com a informação obtida numa recente investigação. Atos manipuladores e árduos praticados contra os menores podem modificar a maneira como o corpo da criança lê o ADN.Os investigadores da universidade de Leuven, na Bélgica, selecionaram para o estudo em causa 21 crianças que encaram os seus progenitores como um forte apoio. Este grupo foi comparado com 23 menores cujos pais, por sua vez, são descritos como tendo comportamentos manipuladores, que punem os filhos fisicamente ou são extremamente restritos. As crianças selecionadas para a amostra tinham idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos.Algo que se observou no decorrer da investigação foi que muitos dos menores que tinham vivenciada uma parentalidade mais rígida apresentaram sinais sub clínicos de depressão, bem como níveis elevados das gamas de metilação - procedimento que ocorre quando uma pequena molécula química é adicionada ao ADN, provocando mudanças na leitura do mesmo por parte do organismo. A presente informação foi divulgada no jornal SkyNews.O presente estudo foi apresentado no Congresso Europeu de Neuropsicofarmacologia em Viena, onde a doutora Evelien Van Assche mencionou que no estudo em questão, foi analisado o impacto da parentalidade rígida, mas que é provável que níveis significativos de stress pode conduzir a situações de metilação. O stress infantil pode levar ao incremento do risco de depressão.Contudo, a investigação não foi revista e, como tal, os resultados deverão ser confirmados numa amostra maior, pois apenas dessa maneira os resultados obtidos são mais fidedignos e são representativos da população.