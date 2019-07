Parlamento aprova criação de unidade de cuidados continuados no Hospital de Lorvão

O Parlamento aprovou esta sexta-feira um texto único final que propõe a criação de uma unidade de cuidados continuados e de reabilitação no antigo Hospital Psiquiátrico do Lorvão, em Penacova.O texto final da Comissão de Saúde, resultante de três projetos de resolução do PCP, Bloco de Esquerda e Partido Ecologista Os Verdes (PEV), anteriormente aprovados na generalidade, propõe ainda que a unidade seja integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.O texto final foi aprovado com votos a favor do PCP, PEV, Bloco de Esquerda e PAN, abstenção da maioria da bancada do PSD e do PS e da bancada do CDS-PP.Três deputados socialistas (Pedro Coimbra, Elza Pais e Cristina Jesus) e três deputados sociais-democratas (Maurício Marques, Fátima Ramos e Ana Oliveira), eleitos pelo círculo distrital de Coimbra, votaram a favor da proposta.A proposta recomenda ao Governo que inicie durante este ano os procedimentos necessários "para a criação de uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados e de Reabilitação" no Hospital de Lorvão, "aumentando assim o número de camas públicas existentes nas várias tipologias" da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.No início do mês, a Assembleia da República tinha aprovado na generalidade três projetos de resolução para a instalação de uma unidade de cuidados continuados integrados no antigo Hospital Psiquiátrico de Lorvão.Na sessão plenária, foram então aprovados os projetos apresentados pelo PCP, BE e Verdes, depois de dias antes ter sido debatida uma petição com o mesmo objetivo que o Movimento + Saúde para o Hospital de Lorvão entregou há um ano no parlamento.