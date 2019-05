Parlamento aprova lei que alivia consequências de não pagamento de propinas

A maioria de esquerda aprovou esta sexta-feira, no parlamento, um diploma que determina que a única consequência pelo incumprimento do pagamento das propinas no ensino superior é o não reconhecimento do ato académico.Na votação final global do projeto de lei da bancada comunista, todos os partidos de esquerda (PS, PCP, BE, PEV) e o PAN aprovaram o diploma, que teve os votos contra da direita (PSD e CDS).Atualmente, criticava o PCP no seu texto, "não só se exige, no ato da matrícula, uma primeira prestação da propina", como "o não pagamento posterior das restantes" pode "provocar a suspensão da matrícula e da inscrição anual, a limitação do acesso aos apoios sociais e a aplicação de juros".