Parlamento aprova projetos que recomendam suspensão das dragagens no Sado

O Parlamento aprovou esta sexta-feira dois projetos de resolução, apresentados pelo PEV e PCP, que recomendam a suspensão das dragagens no Sado, a decorrer no âmbito do projeto de melhoria das acessibilidades marítimas ao Porto de Setúbal.Os dois documentos foram aprovados por maioria. O diploma do PEV foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PCP, PAN, BE e Livre, contra do PS e CDS-PP, tendo merecido as abstenções do Iniciativa Liberal e Chega. A proposta do PCP, em que é sugerida a adoção de medidas de proteção do estuário, foi dividida por pontos, acabando todos por ser aprovados por maioria, um dos quais com o voto contra do Iniciativa Liberal.Os projetos de resolução do PAN e do BE, que recomendaram a revogação da autorização concedida à Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) para avançar com as dragagens, foram chumbados.Em plenário foi ainda discutida uma petição, subscrita por 13 075 pessoas e entregue em janeiro na Assembleia da República, que pede a adoção de medidas de defesa da Reserva Natural do Sado.A assistir à discussão estiveram manifestantes de associações de defesa ambiental e operadores turísticos do Sado.Esta sexta-feira foram também rejeitadas as propostas do PAN e BE para restringir ou banir o glifosato, um herbicida potencialmente cancerígeno.Também o projeto de lei do PCP para a criação de uma rede de Centros de Acolhimento e Reabilitação de Animais Selvagens e Exóticos foi rejeitado.