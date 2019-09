Parlamento aprovou sesta no Pré-escolar

A Assembleia da República aprovou uma resolução do PCP, publicada esta quinta-feira em Diário da República, que recomenda ao Governo a introdução da sesta na educação Pré-escolar, dos 3 aos 5/6 anos. Atualmente, a maioria das crianças não dormem a sesta, sobretudo nos estabelecimentos públicos. Os especialistas congratulam-se com a resolução. "Este é um problema fundamental de saúde pública.É uma barbaridade retirar a sesta a crianças de 3/4 anos e até mais velhas. Mais de 90% destas crianças precisam destas horas de sono", disse aoTeresa Paiva, coordenadora do Centro de Medicina do Sono e uma das mentoras deste projeto.Fundadora da Associação Portuguesa do Sono (APS), Teresa Paiva avisa que retirar a sesta pode provocar "dificuldades de aprendizagem, alterações no comportamento, risco de aumento de peso, obesidade e diabetes, risco de quedas e acidentes domésticos". "Dormir mal nestas idades provoca uma espécie de assinatura negativa e dá muitos problemas na idade adulta", disse.Os pediatras recomendam nestas idades 10 a 11 horas de sono noturno e 1 a 3 horas de sesta. O projeto recomenda que o Governo "avalie a possibilidade da introdução da sesta" no Pré-escolar, tendo em conta "a importância do sono no desenvolvimento das crianças" e as "condições materiais e humanas necessárias".