Parlamento debate eutanásia com sentido de votação incerto

Deputados votam quatro diplomas da esquerda. CDS e PCP votam contra.

Os quatro projetos sobre a despenalização da Eutanásia são discutidos esta terça-feira no Parlamento. O resultado desta votação é imprevisível e vai depender, sobretudo, do PSD que tem pelo menos sete deputados a votar a favor e outros quatro ainda indecisos.



Caso a votação resulte num empate, a eutanásia será chumbada. Estão em discussão os projetos do PS, BE PEV e PAN.



Bloco acusa PCP de usar "argumentos do medo"

Na reposta a António Filipe, Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda acusou o Partido Comunista de usar "o argumento do medo" - que diz ser comum à direita - para justificar a sua oposição à eutanásia.



PCP diz que "o direito ao fim da vida em nome da dignidade é inaceitável"

António Filipe, deputado do PCP, subiu à tribuna para justificar o voto contra dos comunistas. "A dignidade da vida não se assegura com a consagração da morte". Apelando a que os avanços da medicina cheguem a todos, o deputado defende que "a sociedade deve criar condições para uma vida digna em todas as fases". "O dever indeclinável do estado é investir no prolongamento da vida e não para a terminar", acrescenta António Filipe. O deputado lembra que já existe a figura do testamento vital para que o doente possa determinar que tratamentos quer receber, evitando o prolongamento artificial da vida em condições precárias. António Filipe lembra que, na Holanda, "apesar dos cuidados legais" as mortes por eutanásia "já representam 4% dos óbitos. E diz que, na Suíça, a legislação supostamente benevolente criou um negócio de morte.



Médico do PS responde com juramento de Hipócrates

António Sales, deputado socialista que também é médico, responde a Galriça Neto evocando o Juramento de Hipócrates. Os médicos têm como prioridade "a saúde e o bem-estar do doente" e o respeito "pela dignidade e a autonomia do doente", explica, pelo que deixa uma pergunta: "Qual será o nosso papel no prolongamento da vida humana a doença que destrói e humilha?".





CDS contra o "homicídio a pedido"

A deputada do CDS Isabel Galriça Neto recusa que o estado possa praticar "homicídio a pedido". "É desumano pensar que para acabar com o sofrimento a solução seja

a morte", acrescenta a deputada, que critica um estado que "mobiliza e organiza" para permitir essa solução e fala de "visão destrutiva da liberdade". E lembra que as organizações de médicos e enfermeiros são contra os projetos que estão a discussão.



PAN defende que ninguém deve ser obrigado a viver com "dor e sofrimento intolerável"

Heloísa Apolónia, deputada do PEV, sobe à tribuna para defender o projeto apresentado pelo seu partido. Diz que o debate sobre a questão deve ser feito "sem pressa" e lembra que o debate já começou há muito. "Assumimos que estamos a mexer numa questão sensível, na noção jurídica do direito à vida. Mas não admitimos que o pretenso direito à vida obrigue as pessoas a viver em sofrimento". Heloísa Apolónia defende que ninguém deve ser obrigado a viver com uma doença sem cura ou com lesões irreversíveis que lhe provoquem "dor e sofrimento intolerável". Mas sublinha que ninguém será obrigado a optar pela eutanásia. Os Verdes defendem que a Eutanásia só se possa realizar em hospitais públicos "para evitar que se possa fazer negócio sobre a morte".



Deputada socialista fala de "opção de viver com dignidade"

Maria Antónia Almeida Santos, do PS, lembra que os projetos em causa pretendem "dar a opção ao doente" e defende que essa opção "reafirma o direito a viver com dignidade". A deputada sublinha ainda que a eutanásia só será aplicada "a pessoas que estejam conscientes", e em condições de decidir o seu destino. Também pelo PS, Alexandre Quintanilha considera insultuosa a ideia que tem sido propagada por alguns de que a morte medicamente assistida "seria uma forma grosseira de poupar dinheiro ao Estado".



PSD questiona princípio de "liberdade"

"Quem determina quanto sofrimento é suportável?" pergunta a deputada social democrata Rubina Berardo. A parlamentar critica o princípio de "liberdade" apresentado pela esquerda e diz que a decisão final prevista nos diplomas da esquerda seria dos profissionais de saúde e não inteiramente dos doentes. Lembre-se que a bancada do PSD deu liberdade de voto aos seus deputados, tal como o PS, embora se espere que a maioria dos sociais democratas vote contra. A deputada lembra que "o humanismo não é monopólio de ninguém" e que "minorar o sofrimento é um objetivo" de todos.



Bloco defende despenalização como "escolha sobre a liberdade"

O Bloco de Esquerda (BE) define como "uma escolha sobre a liberdade" o voto a favor dos projetos de lei de despenalização da eutanásia e contra a "prepotência de impor" um "modelo de fim de vida".



"O que faremos hoje é uma escolha sobre a liberdade", resume o deputado do BE José Manuel Pureza sobre os quatro projetos acerca da morte medicamente assistida do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), BE, PS e PEV.



Para o José Manuel Pureza, o que cada deputado vai decidir é "se se deixa tolher pelo medo" ou se "assume a responsabilidade" de votar uma lei "equilibrada, razoável e prudente" que respeite a decisão de cada pessoa. E é também, segundo Pureza, uma "escolha pela igualdade" para dar as mesmas oportunidades de cumprir a sua vontade de antecipar a morte e não dar esse privilégio apenas aos ricos, que podem ir à Suíça.



CDS-PP defende que deputados não têm mandato para mudar lei

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, reafirmou esta terça-feira a oposição do CDS-PP à despenalização da eutanásia por "razões políticas muito sérias", defendendo que os deputados não têm mandato para votar esta alteração à lei.



"O que o parlamento hoje se prepara para fazer é porventura prescrever uma lei nas costas dos portugueses. Os deputados têm legitimidade sim, mas não têm mandato para tratar de uma matéria tão delicada, tão sensível, tão importante para a sociedade quanto esta. Não foi tratado, debatido, aprofundado antes das eleições", disse Assunção Cristas.



PAN defende descriminalização como "acto de pura bondade"

O deputado do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), André Silva, apresentou esta terça-feira o seu projeto da eutanásia, defendendo se trata de descriminalizar "um ato de pura bondade", ajudando alguém a antecipar a sua morte.



"Despenalizar a morte medicamente assistida é defender um direito humano fundamental que está por cumprir, é reconhecer a última liberdade individual e poder ser ajudado no momento mais difícil da sua vida", afirmou André Silva na abertura do debate dos projetos de lei do PAN, BE, PS e PEV sobre a despenalização da morte medicamente assistida.



O deputado do PAN, primeiro partido a apresentar o seu projeto, ainda em 2017, defendeu que "num Estado de Direito" ao cidadão deve ser permitido poder decidir a vida às "próprias convicções", tanto nos aspetos "mais banais" como "as mais íntimas da existência humana".



"Uma vida que se vive por inteiro, inclui por inteiro o seu fim. Impedir ter uma palavra sobre como não se quer que a vida termine é uma restrição do direito pleno à vida", afirmou.



"O que ao final da tarde iremos decidir é se queremos que um ato de pura bondade continue, ou não, a ser um crime punível com pena de prisão", afirmou.