Parlamento da Madeira expressa pesar pela morte de Bento XVI que "serviu fielmente" o cristianismo

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, manifestou este sábado, em nome da instituição, "profundo pesar" pela morte do papa emérito Bento XVI, afirmando que serviu "fielmente" os valores do cristianismo.

"A História lembrará o grande teólogo, o grande pensador e doutrinador da fé, mas também o homem que teve a humildade de abdicar do papado para que o seu sucessor pudesse fazer as reformas que a Igreja e os tempos exigiam", refere em comunicado de imprensa.

José Manuel Rodrigues sublinha que Bento XVI será lembrado como "um papa que serviu, sempre fielmente, os valores do cristianismo".

"Em nome do parlamento da Madeira, direto representante do povo destas ilhas de matriz cristã, endereço à Igreja, à Diocese do Funchal e à sua família, as mais sentidas condolências", conclui.

O papa emérito Bento XVI, que morreu este sábado com 95 anos, abalou a Igreja ao resignar do pontificado por motivos de saúde, em 11 de fevereiro de 2013, a dois meses de comemorar oito anos no cargo.

Joseph Ratzinger nasceu em 1927 em Marktl am Inn, na diocese alemã de Passau, e foi Papa entre 2005 e 2013.

Ratzinger tornou-se no primeiro alemão a chefiar a Igreja Católica em muitos séculos e um representante da linha mais dogmática da Igreja.

Os abusos sexuais a menores por padres e o "Vatileaks", em que se revelaram documentos confidenciais do papa, foram casos que agitaram o seu pontificado.

Bento XVI ordenou uma inspeção às dioceses envolvidas, classificou os abusos como um "crime hediondo" e pediu desculpa às vítimas.

Durante a viagem a Portugal, em maio de 2010, Bento XVI disse que "o perdão não substitui a justiça".