Parlamento Europeu propõe ao Conselho medidas de combate a desigualdade entre homens e mulheres

O Parlamento Europeu propôs esta quarta-feira ao Conselho um conjunto de medidas para combater a desigualdade entre homens e mulheres na União Europeia, através da regulação laboral e do reforço dos serviços públicos.

"Defendemos que a independência económica é determinante para a emancipação das mulheres e para alcançar a igualdade, e por isso propusemos [ao Conselho Europeu] uma série de medidas laborais como o combate à precariedade e à desregulação dos horários", explicou à Lusa a eurodeputada Sandra Pereira, autora do relatório "Igualdade entre homens e mulheres na União Europeia no período de 2018-2020" que o plenário em Estrasburgo aprovou hoje.

As mulheres declaram receber, segundo o relatório, "em média, menos 14% por hora do que os homens", o que contrasta com o princípio da igualdade de remuneração, em vigor na UE desde 1957, e despendem "em média, mais de 13 horas por semana do que os homens em cuidados não remunerados e trabalho doméstico".