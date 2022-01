Parlamento expressa pesar pela morte do bandarilheiro António Badajoz. PAN votou contra

O parlamento aprovou esta quinta-feira um voto de pesar pela morte do bandarilheiro António Badajoz, que morreu aos 99 anos, lembrando a "lenda da tauromaquia", com o PAN a votar contra e o BE a optar pela abstenção.

A iniciativa foi apresentada pelo CDS-PP e foi aprovada na sessão da Comissão Permanente da Assembleia da República, com o votos favoráveis das bancadas, exceto o PAN, que votou contra e do BE, que se absteve.

O texto recorda o bandarilheiro António Badajoz, que morreu no passado dia 24 de dezembro de 2021, caracterizando-o como "uma lenda da tauromaquia, considerado um dos melhores bandarilheiros portugueses de todos os tempos".