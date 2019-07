Parlamento rejeita proposta do PAN que visava tornar legal a alimentação de animais de rua

A Assembleia da República rejeitou esta sexta-feira um projeto de lei do PAN que visava tornar legal a alimentação de animais de rua, proibida na maior parte dos regulamentos municipais.O documento do PAN (Pessoas-Animais-Natureza) teve os votos contra do PSD, do CDS e do PCP, abstenção do PEV e votos a favor do PAN, PS e BE.Quando apresentou o projeto, em junho do ano passado, o PAN argumentava que "a grande maioria dos municípios em Portugal estabelece, através de regulamento próprio, a proibição de alimentar animais na via pública, ignorando quaisquer circunstancialismos pertinentes, como os casos das colónias de gatos controladas por programas de esterilização municipais"."O PAN defende que não faz sentido o Estado investir na esterilização e tratamento dos animais, determinando simultaneamente que os mesmos devem ser deixados morrer à fome", e previa a instalação de "abrigos e comedouros"."Não é moralmente defensável, na época que vivemos, ordenar uma população, que se quer mais sensível e compassiva, a abster-se de alimentar um animal, pondo em causa uma das cinco liberdades básicas de bem-estar animal: a de não ter fome e sede", salientou o partido.