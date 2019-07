Parlamento saúda resultados de Portugal nos Jogos Europeus e Jogos Europeus da Juventude

O parlamento saudou esta sexta-feira os atletas portugueses pelos resultados obtidos nos II Jogos Europeus, em Minsk, Bielorrússia, e nos Jogos Europeus da Juventude, de paralímpicos, na Finlândia.O primeiro voto foi apresentado pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, salientando-se a "conquista de 15 medalhas, sendo três de ouro, seis de prata e seis de bronze"."O êxito da participação portuguesa é o reconhecimento do esforço que, nas últimas décadas, tem vindo a ser feito também em prol do desporto, em especial no de alta competição", lê-se no texto aprovado por unanimidade.Já o voto de louvor "pela participação e resultados alcançados pelos atletas paralímpicos nos Jogos Europeus da Juventude", na Finlândia, foi apresentado pelo PCP e aprovado por unanimidade.As 11 medalhas obtidas (quatro de ouro, quatro de prata e três de bronze) "é um estímulo para o trabalho que falta fazer para garantir às pessoas com deficiência, em condições de igualdade, o direito ao desporto nas suas diversas vertentes (educativa, recreativa, terapêutica e competitiva), para lá dos passos já dados na equiparação dos atletas paralímpicos aos olímpicos, pondo fim a uma situação de discriminação e exclusão e valorizando devidamente a participação destes atletas nas diversas competições", segundo o voto aprovado.