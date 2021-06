Parlamento trava multas a duplicar para quem não limpe matas

O parlamento aprovou esta quarta-feira, em votação final global, um projeto de lei do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) para travar a duplicação das multas a quem não limpar as matas, devido à situação de pandemia no país.

O diploma do PEV, apresentado em fevereiro, foi aprovado com os votos do PSD, BE, PCP, CDS, PAN, PEV, Chega, Iniciativa Liberal, das duas deputadas não independentes Joacine Katar Moreira e Cristina Rodriges. o PS absteve-se.

O projeto dos Verdes, aprovado esta quarta-feira, vai impedir a duplicação do valor das multas que atualmente variam entre os 280 euros e os 10.000 euros para uma pessoa singular e entre 1.600 euros e 120.000 euros para pessoas coletivas (empresas).

Após os incêndios de 2017, inclusive Pedrógão Grande, o Governo criou o Regime Excecional das Redes Secundárias de Faixas de Gestão de Combustível, inserido desde 2018 nos Orçamentos do Estado, em que valor mínimo das coimas foi fixado.

Na prática, o que o projeto do PEV faz é revogar a norma da lei do Orçamento do Estado de 2021 que previa que "são aumentadas para o dobro" o valor das coimas nestes casos.