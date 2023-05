Parlamento unânime no pesar pelas vítimas das cheias em Itália

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, um voto de pesar pelas vítimas das cheias em Itália registadas na semana passada, que causaram 14 mortes e graves danos materiais.

Na iniciativa, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD lê-se que "na passada quarta-feira, 17 de maio, a região de Emilia-Romagna, no norte de Itália, foi afetada por chuvas torrenciais que levaram a que o rio Santerno e várias ribeiras galgassem as suas margens e provocassem a inundação de vastas áreas com 41 cidades e vilas afetadas pela subida das águas".

"Esta região passava por uma situação de seca e foi agora vítima de um fenómeno meteorológico extremo que os especialistas consideram ser cada vez mais frequentes em razão das alterações climáticas que o planeta enfrenta", salientam os sociais-democratas no texto.

Assim, o parlamento expressou "o seu mais profundo pesar pelas vítimas das cheias ocorridas em Itália, endereçando os seus sentidos sentimentos às suas famílias e expressando toda a sua solidariedade à população afetada pela subida das águas e ao Governo italiano".

Após a votação, os deputados em plenário fizeram um minuto de silêncio.

Na terça-feira, o Governo de Itália anunciou uma ajuda de "mais de dois mil milhões de euros" para a região de Emília-Romana.

"Disponibilizámos, com estas primeiras medidas, um total de mais de dois mil milhões de euros para as pessoas afetadas pelas inundações", declarou a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, à imprensa, no final de um conselho de ministros.

O equivalente a seis meses de chuva caiu em apenas 36 horas na semana passada em Itália, fazendo transbordar cerca de 20 rios, transformando as ruas em enxurradas de lama e submergindo vastas extensões de terras agrícolas e explorações pecuárias.