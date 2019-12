Parlamento vota suspensão das dragagens no Sado esta sexta-feira

As dragagens no estuário do Sado são esta sexta-feira sujeitas a votação pelos deputados. Os projetos de resolução apresentados visam recomendar ao Governo a suspensão ou revogação dos trabalhos que têm por objetivo retirar do fundo do rio 3,5 milhões de metros cúbicos de sedimentos.O resultado da votação está em aberto, o que levou o dirigente do movimento SOS Sado, David Nascimento, a afirmar: "Não conseguimos fazer futurologia".No exterior do Parlamento, a apresentação dos diferentes projetos foi esta quinta-feira acompanhada por uma manifestação pelo "fim das dragagens". Um dos cerca de 80 manifestantes, Renato Silva, disse estar convencido que a "natureza no Sado vive sob ameaça".O deputado do PSD, Nuno Carvalho, avançou que os sociais-democratas votarão no sentido da "suspensão dos trabalhos" tal como defendem no projeto de resolução. A interrupção dos trabalhos que visam rasgar no leito do rio um canal para navios de maior calado é também defendida pelos deputados do BE, PAN e PEV.No Parlamento, os deputados destes três partidos revelaram sérias preocupações sobre as consequências para a pesca, turismo e colónia de golfinhos que vive em permanência no Sado.Na intervenção de ontem a deputada do PAN, Cristina Rodrigues, temeu pela "mortalidade em várias espécies". E salientou "o perigo de sedimentos com metais pesados".Sandra Cunha (BE) alerta que as dragagens podem ter "consequências devastadoras no estuário do rio Sado".José Luís Ferreira (PEV) recordou a dimensão dos trabalhos: "É a primeira vez que é feita uma dragagem tão profunda e com uma extensão nunca vista".