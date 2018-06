Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pároco do Gerês manda fechar a capela e revolta povo

Sacerdote recusou-se a celebrar Eucaristia em dia de festa. Fiéis celebraram no adro e exigem saída de Marcelo Correia.

Por Fátima Vilaça | 08:25

Está instalada a polémica na vila do Gerês. O pároco da freguesia não celebrou a Eucaristia comemorativa da elevação do Gerês a vila, no sábado, e ordenou ao sacristão que mantivesse fechadas as portas da Capela de Santa Eufémia. A população ficou à porta e teve de celebrar no adro da igreja. Agora, estão revoltados com o padre Marcelo Correia e o presidente da Junta de Freguesia de Vilar da Veiga, António Príncipe, diz que se sentiu "marginalizado". Diz que o sacerdote "não tem condições para continuar à frente da paróquia".



"Fomos marginalizados pelo senhor padre. Fomos impedidos de entrar na capela como se fôssemos um grupo de bandidos", refere o autarca. António Príncipe diz que a atitude do sacerdote demonstrou "desprezo, desconsideração e desrespeito pela população". Por isso, Marcelo Correia "não é digno de continuar à frente da paróquia" e garante que hoje vai reunir com o arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, para lhe dar conta da situação.



As festas da elevação do Gerês a vila acontecem, todos os anos, no fim de semana que antecede a efeméride, a 20 de junho. "É assim há 24 anos. O senhor padre está cá há 14 e nunca tinha havido problemas. Este ano decidiu boicotar a festa e deixou o povo do lado de fora da capela. Não se faz", dizia indignado Jorge Santos, morador da vila.



Ontem de manhã, a população não entrou na capela para a missa das 09h30. Concentraram-se à porta a aguardar a saído do pároco. "Não teve coragem de nos dirigir uma palavra. Interrogámo-lo, mas deixou- -nos sem uma explicação", referiu o mesmo morador. A população acredita que haja motivações políticas na atitude do sacerdote. Marcelo Correia não falou ao CM.