A recusa dos párocos do arciprestado de Ponte da Barca em permitir que os andores com as imagens dos padroeiros ou de outras devoções enraizadas nas paróquias integrem a procissão em honra de São Bartolomeu, dia 24, levou a Câmara de Ponte da Barca a solicitar a intervenção do bispo de Viana do Castelo no sentido de resolver o impasse.O executivo solicita a D. João Lavrador que desenvolva junto dos padres de Ponte da Barca as “diligências que considere adequadas para que a situação se resolva em tempo oportuno, de tal modo que a procissão se possa realizar dentro dos parâmetros habituais”.