Paróquia precisa de um milhão de euros para reabilitar igreja histórica no Porto

Sacerdote está descontente com a falta de apoios estatais mas não baixa os braços com vista à melhoria das condições.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:48

Há 20 anos que a Igreja Paroquial de Campanhã, no Porto, necessita de uma intervenção de fundo devido ao elevado estado de degradação.



O dinheiro doado pelos fiéis, nos últimos anos, tem coberto obras de superfície, que não foram suficientes.



Fernando Milheiro, pároco na freguesia há 18 anos, vai em breve apresentar um projeto à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) de financiamento para um restauro global. Precisa de cerca de um milhão e meio de euros.



"Precisamos de obras urgentes e já estamos empenhados nisto há 20 anos. Não admito a hipótese de este projeto não ser apoiado.



Este é o monumento mais importante na área oriental da cidade", referiu o sacerdote, de 71 anos. O projeto prevê a a recuperação da cobertura, paredes e teto.



"Temos 50 caixotões que precisam de restauro. Este é o maior teto pintado em madeira da cidade, tem um valor incalculável", disse ainda.



Só o teto, poderá ter um custo de 250 mil €. Quanto à cobertura, que está "caduca e a meter água", prevê-se o revestimento com betão e zinco e elevação de cinco metros. "A sacristia, que foi alvo de obras em 2004 com os últimos apoios estatais recebidos, já deixa entrar água. Chove cá dentro e quando vem estraga pinturas irrecuperáveis" afirmou.



Os paroquianos não escondem a impotência que sentem. "Está tudo a cair. O soalho está podre, o chão cheio de buracos. Mas nós somos uma freguesia muito pobre, não temos dinheiro para a arranjar sozinhos.



O padre está sempre a falar disso, mas ninguém ajuda", admitiu Maria Silva, de 87 anos, membro da comunidade paroquiana desde que nasceu. A igreja foi edificada em 1714. A fachada e o lado direito da torre sineira são forrados com azulejos azuis. Foi saqueada durante a segunda invasão francesa.