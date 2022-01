Colares refugia-se no silêncio sobre as suspeitas de abusos sexuais cometidos pelo padre Manuel José Moura Machado, de 65 anos, quando foi pároco desta pequena localidade com pouco mais de sete mil habitantes.Ordenado em 1985, então com 29 anos, foi colocado naquela vila do concelho de Sintra e a prática terá começado pouco tempo depois.