Paroquianos organizam protesto contra saída do padre 'sexy'

"Vamos gritar bem alto que o padre Ricardo fica porque essa é a nossa vontade." Os paroquianos de Seixas, Lanhelas e Vilar de Mouros, Caminha, não se conformam com a possibilidade de o pároco Ricardo Esteves ser substituído e agendaram um protesto para a manhã deste domingo.Tentam demover a Diocese de Viana do Castelo da decisão - que terá sido anunciada pelo sacerdote, de 36 anos.Nas redes sociais, os paroquianos pedem uma adesão em massa à concentração, que inicia às 09h00, junto à Igreja de Vilar de Mouros, passa por Lanhelas, e termina em Seixas.O padre já foi notícia, quer pela sua imagem cuidada, quer pelo culto do corpo. Poderá ser substituído por Manuel Pinto, antigo pároco de Darque. A diocese ainda não divulgou a lista de nomeações para o ano pastoral.Indignados, os fiéis garantem que não vão cruzar os braços e criaram uma petição na internet, já assinada por mais de 700 pessoas."A decisão deixou a população em choque, na medida em que as três paróquias consideram Ricardo Esteves um amigo que está sempre pronto a ajudar", indicam, dirigindo-se ao bispo de Viana, D. Anacleto Oliveira.O padre Ricardo Esteves lidera as três paróquias há 10 anos e, indicam os paroquianos, "conseguiu agregar e chamar muitos cristãos que, embora o sendo, estavam afastados da Igreja"."Prefiro ser conhecido pelo meu trabalho do que pelos músculos, que nem considero ter", disse o padre em 2018. O CM tentou ontem contactá-lo, sem sucesso.A iniciativa de apoio partiu de um grupo de jovens de Seixas. Lançaram na sexta-feira uma petição na internet para enviar ao bispo da diocese e criaram uma página nas redes sociais, intitulada ‘Fica Padre Ricardo Esteves’.