Paroquianos querem ‘padre de ferro’ de volta após ter sido denunciado por abuso sexual

Mais de duzentas pessoas assinaram uma petição dirigida ao cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, a pedir o regresso à Paróquia de São Mamede do padre Ismael Teixeira, afastado em junho na sequência de uma denúncia de abuso sexual por parte de uma funcionária.O grupo, que se autointitula ‘Amigos da Paróquia de São Mamede’, diz-se “indignado” com as “iníquas acusações que conduziram à suspensão” do pároco, que é conhecido como ‘iron priest’ (padre de ferro), desde que concluiu a prova Ironman Triathlon, que se divide entre 3,8 km de natação em mar aberto, 180 km de bicicleta e 42 quilómetros de corrida.