Parque de campismo da Figueira da Foz é agora "um cemitério de rulotes”

Vento arrasou quase tudo à sua passagem no Parque de Campismo do Cabedelo.

Por Isabel Jordão | 01:30

Pouco sobrou das 180 rulotes que ocupavam o parque de campismo do Cabedelo, na Figueira da Foz, depois da passagem do furacão ‘Leslie’, que arrasou o espaço na noite de sábado. Os proprietários arregaçam as mangas, para não deixar morrer as memórias dos bons tempos, mas a tristeza e a desolação são inevitáveis.



"Desapareceu tudo, ficámos com um cemitério de rulotes" disse, ao CM, um dos lesados, Jorge Carvalho, adiantando que "mais de metade das rulotes estão destruídas, depois de terem andado aos tombos, e as que ficaram de pé estão danificadas".



Na rulote de Jorge Carvalho entra água por todo o lado, por ter os vidros partidos; já a de Francisco Silva ficou reduzida a escombros. Apenas o chassis permaneceu intacto.



Há danos por todos o distrito de Coimbra e hoje ainda há escolas fechadas, enquanto os prejuízos são contabilizados. A Associação Portuguesa de Seguros garante que os peritos estão a apurar os estragos. Em Condeixa-a-Nova foram 1,5 milhões de euros em equipamentos públicos e em Miranda do Corvo mais meio milhão. Nos hospitais de Coimbra e da Figueira da Foz também se registaram danos elevados. Já sobre o envio de SMS pela EMEL, a alertar para a tempestade, a Comissão Nacional de Proteção de Dados abriu um processo de averiguações.



Marcelo ‘repõe’ luz em menos de 3 horas

O Presidente da República disse esta segunda-feira que a reposição da energia elétrica "é dramaticamente urgente para a vida das pessoas". Marcelo Rebelo de Sousa falava em Soure, um dos concelhos mais afetados pelo ‘Leslie’, pelas 15h00. Menos de três horas depois, a eletricidade foi reposta na vila, mas as aldeias continuavam às escuras. Segunda-feira à tarde ainda havia 60 mil consumidores sem energia elétrica em vários concelhos da região Centro.



Tempestade faz 13 mortos em França

A tempestade ‘Leslie’ atingiu o Sul de França na noite de domingo, deixando um rasto de destruição em várias cidades: pelo menos 13 pessoas morreram no departamento de Aude e várias cidades ficaram incomunicáveis.



176

A rajada de vento mais forte registada na passagem do ‘Leslie’ por Portugal foi de 176 quilómetros/hora, na Figueira da Foz.



Os nomes dos furacões

Os nomes dos furacões são ordenados pelo alfabeto: o ‘Leslie’ foi o 12º de 2018 (L é a 12ª letra do alfabeto). As listas repetem–se a cada 6 anos: a de 2012 é igual a 2018 e será a de 2024.