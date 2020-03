Parques de campismo fechados durante estado de emergência

Os frequentadores dos parques têm novas regras a partir deste domingo. O encerramento é obrigatório, após ter sido declarado o estado de emergência no País devido à pandemia de Covid-19. Quem estiver a frequentar aqueles espaços temporariamente tem cinco dias para sair de forma ordeira. Quem fizer daqueles espaços residência permanente pode ficar, confinado às caravanas, e a entidade exploradora do parque fica obrigada a fornecer os serviços básicos de eletricidade, água, recolha do lixo e segurança de pessoas e bens.

O incumprimento da medida do encerramento "constitui crime de desobediência", pelo que é "punível com pena de prisão", nos termos do "Código Penal", salienta a Federação de Campismo, em comunicado.

Esta entidade já tinha decidido, na sexta-feira, o "encerramento imediato", até 3 de abril, dos sete parques de campismo que tem sob gestão direta, situados em Mondim de Basto, Penacova, Coja, Foz do Mondego, Castelo do Bode, Escaroupim e Parque de Campismo Lagoa de Santo André. Esta medida poderá vir a ser prorrogada. Também a Fundação Inatel decidiu na passada sexta-feira encerrar os três parques que gere diretamente e que se localizam no Cabedelo, a dois quilómetros de Viana do Castelo, em São Pedro de Moel, junto ao pinhal de Leiria, e na Costa de Caparica.

Em Portugal, existem cerca de 240 parques de campismo. Em 2018, segundo o INE, foram contabilizados cerca de dois milhões de campistas.