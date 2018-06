Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Parques de campismo mais preocupados com mau tempo do que com marcas dos fogos

Proprietários de instalações em zonas ardidas investiram na recuperação, mas a falta de sol afasta os turistas.

Os parques de campismo afetados pelos grandes incêndios de 2017 acreditam que o mau tempo terá mais influência na taxa de ocupação do que a paisagem que os fogos deixaram no território.



Em Serpins, na Lousã, junho tem sido "um mês difícil de arrancar" por causa do mau tempo, com a falta de sol que não seria comum para esta altura, contou à agência Lusa Marlene David, responsável do parque há cerca de um ano, que elege os contratempos da mudança da gestão, o tempo e a água do rio ainda não estar limpa como as questões que mais a preocupam neste momento.



No concelho vizinho de Góis, a preocupação também se centra no tempo que, para além de afastar as pessoas, deixou o rio que serve as praias fluviais em pior estado.



Segundo Carolina Ferreira, que trabalha no parque de campismo de Góis, a expectativa é a de que o tempo melhore e que a água do rio fique límpida, por forma a atrair mais turistas.



"Este ano até acaba por ser melhor, porque em 2017, com o incêndio de Pedrógão Grande, todos os grupos que tinham reserva cancelaram. A perspetiva é que seja bem melhor", referiu, esperando que os turistas ajudem agora a região, visitando Góis.



Para isso, recordou que em redor da vila "não se vê nada queimado".



Já no parque de campismo da Praia da Vieira, o incêndio que atingiu o Pinhal de Leiria afetou as instalações do espaço, tendo ardido vedação e instalações permanentes, nomeadamente grandes tendas de lona.



Os estragos inviabilizaram investimentos que a administração estava a pensar realizar no inverno, tendo dedicado todos os esforços à recuperação do que ardeu, afirmou à Lusa o responsável do parque, Joaquim Duarte.



Apesar dos danos, Joaquim Duarte elege "o tempo como o pior inimigo", esperando que o sol possa ajudar o parque a ter "um bom verão".



"Notamos que há pessoas a dirigirem-se para aqui por apoio e por ajuda, o que tem sido fantástico", realçou, mostrando-se apenas preocupado com o Pinhal de Leiria, que, depois das árvores cortadas, poderá "virar um deserto" e ter influência no turismo da zona.



Em Oliveira do Hospital, no parque de campismo da Toca da Raposa, gerido pela belga Maria Georges, o cenário à volta do espaço "já é menos desolador", despontando o verde pela zona envolvente.



Apesar das árvores queimadas de pé, "não é difícil atrair pessoas para cá", salientou a responsável do espaço, não tendo notado diferença a nível de reservas.



"Aqui, vai afetar mais o tempo do que as consequências dos incêndios", explicou.



No parque de campismo de Côja, em Arganil, a história é outra, com a administração a contabilizar uma quebra de 40%, em relação ao ano passado.



Para além de um cenário onde ainda se nota a passagem do fogo, as chuvas não permitiram abrir ainda a praia fluvial junto ao parque, visto que o rio Alva "ainda está com o caudal muito forte", notou o responsável do espaço, Carlos de Sousa.



"Vai ser um verão mais fraco", vaticinou.