Parques e monumentos de Sintra com 48% de visitantes nacionais no primeiro dia gratuito

A sociedade Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML) registou 48% de visitantes nacionais do total de entradas nos parques e monumentos sob a sua gestão, no primeiro domingo de acesso gratuito para residentes em Portugal, foi esta quarta-feira divulgado.

Em nota enviada à Lusa, a PSML informou que o "primeiro domingo de acesso gratuito aos parques e monumentos de Sintra teve uma adesão massiva de público", com "mais de 4.500 residentes em território nacional (48% do total de visitantes nesse dia), que aproveitaram a medida, em vigor desde 2 de janeiro", de entrada gratuita aos domingos e feriados, para todos os cidadãos com residência em Portugal.

Segundo a sociedade de capitais públicos, no primeiro domingo de 2023 os monumentos sob gestão da PSML receberam 3.618 visitantes, enquanto no dia 7 de janeiro registaram 9.320 entradas, das quais 4.520 de cidadãos nacionais.

A mesma fonte oficial salientou que, apesar do aumento de entradas gratuitas, os visitantes a pagar também subiram e a empresa "obteve aumento de receita no primeiro domingo de 2024, relativamente ao mesmo domingo do ano anterior".

No comunicado refere-se que, o Palácio Nacional da Pena foi o mais procurado, com mais de 1.100 visitantes que aproveitaram a entrada gratuita no expoente máximo do Romantismo em Portugal e obra eterna do rei D. Fernando II, ao passo que o Parque da Pena cativou cerca de 300 visitantes.

No Palácio de Monserrate, "cerca de mil pessoas usufruíram desta oportunidade para visitar este património único que integra a Paisagem Cultural da Humanidade, classificada pela UNESCO [Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura]", avança a nota.

O Palácio Nacional de Queluz recebeu 856 visitantes, enquanto o Palácio Nacional de Sintra, no centro da vila histórica, com as duas chaminés icónicas, recebeu mais de 600 visitantes nacionais.

O Castelo dos Mouros, num dos cumes da serra de Sintra, recebeu 457 visitantes que usufruíram, quer da gratuitidade de acesso, quer da beleza da fortificação fundada no século X, e o Convento dos Capuchos, no coração da serra, recebeu cerca de 200 visitantes.

"Esta medida, que oferece a todos os residentes em Portugal a oportunidade usufruir deste património aos domingos e feriados, representa um importante passo para ajudar a cumprir a nossa missão de serviço público de tornar os parques e monumentos ao cuidado da Parques de Sintra parte do dia-a-dia do público de proximidade e das memórias das famílias nacionais, fomentando hábitos de consumo regular de cultura", afirmou Sofia Cruz, presidente do conselho de administração da PSML, citada na nota.

Os munícipes de Sintra já podiam visitar gratuitamente estes parques e monumentos aos domingos, mas, desde 2 de janeiro, a medida alargou-se a todos os residentes no território nacional e está disponível também aos feriados.

Embora a empresa tenha efetuado uma atualização tarifária, os visitantes que comprem bilhetes 'online' com uma antecipação de pelo menos três dias terão um desconto de 15%, e no Palácio Nacional da Pena mantém-se o sistema de reserva de data e hora, com uma redução de cerca de 15% dos visitantes diários.

A PSML é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, que tem como acionistas a Direção Geral do Tesouro e Finanças (representando o Estado), o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, o Turismo de Portugal e a Câmara Municipal de Sintra.