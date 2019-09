Parquímetros voltam a funcionar esta segunda-feira em Faro

A transferência de competências da gestão e a adaptação administrativa dos parquímetros da cidade de Faro para a empresa Ambifaro já estão completas e os aparelhos vão voltar a funcionar a partir de segunda-feira.A Baixa da cidade estava na sua maioria com os parquímetros desligados desde novembro do ano passado, após a autarquia ter decidido que não renovava o contrato de exploração com os anteriores concessionários.O anúncio já foi feito oficialmente pela câmara, que garante que "vão manter-se em vigor as mesmas tarifas": 10 cêntimos por fração de 15 minutos na Zona B (zona alta da cidade) e 20 cêntimos na Zona A (zona baixa da cidade).Fora do âmbito desta nova gestão – onde os parquímetros sempre funcionaram – continuam ativos os aparelhos das traseiras da Marina e do largo da Igreja do Carmo, que mantiveram a exploração privada.Este processo conheceu avanços e recuos desde o início do ano, uma vez que a transferência de competências chegou a ser chumbada em janeiro em Assembleia Municipal.A oposição socialista justificou a decisão com a falta de transparência de uma auditoria feita à Ambifaro, uma vez que garantiam que a empresa municipal estava a dar prejuízo com a gestão do Mercado Municipal.No entanto, quando o assunto regressou a votação, em junho, foi aprovado com abstenção do PS, o maior partido da oposição ao executivo de Rogério Bacalhau (PSD/CDS-PP).Os residente nas zonas abrangidas pelos parquímetros estão isentos de pagamento e os seus cartões serão válidos até ao final deste ano. A partir do mês de outubro, os moradores poderão proceder à renovação do seu processo para o ano de 2020 ou efetuar o pedido do cartão de residente.A autarquia de Faro considera que a existência de parquímetros permite uma maior rotatividade na oferta de lugares de estacionamento no centro da cidade. Existe um limite de três horas para estacionar, de acordo com o regulamento municipal que se encontra em vigor.