Partos condicionados em Lisboa e Amadora este fim de semana

As grávidas em trabalho de parto não estão a ser, este fim de semana, encaminhadas pelos bombeiros para os Serviços de Urgência Obstétrica da Maternidade Alfredo da Costa e hospitais de Santa Maria (Lisboa) e Fernando Fonseca, na Amadora.As corporações de bombeiros estão a receber indicações do Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para deslocarem as grávidas para outras unidades hospitalares da área da Grande Lisboa, segundo apurou o"No Hospital de Santa Maria a razão apontada é a presença de um elevado número de grávidas. Já no Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), a decisão resulta da falta de médicos obstetras", avançou aoa mesma fonte.Recorde-se que a organização das escalas das Urgências de Ginecologia e Obstetrícia da Grande Lisboa levou a uma reunião entre o gabinete da ministra da Saúde, Marta Temido, e o Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Nestas escalas "foram identificadas lacunas pontuais no mês de agosto", referiu a ARSLVT, em comunicado datado do dia 19.Este sábado, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha, disse aoque as "escalas de agosto estão longe de estarem concluídas". Até ao fecho desta edição, onão obteve um esclarecimento das diferentes unidades de saúde.