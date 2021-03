Páscoa a meio-gás e sem procissões. Conheça as regras

Com uma lotação inferior a 50 por cento, os fiéis católicos puderam assistir à primeira cerimónia da Semana Santa: a Missa de Ramos. No entanto, ficaram dentro de portas os pendões e os andores e não se realizaram as tradicionais procissões dos passos, que em muitas aldeias e cidades costumam ter lugar na tarde do Domingo de Ramos.A Comissão das Solenidades da Semana Santa de Braga optou por, à hora das principais procissões (Senhora da Burrinha, na quarta-feira, Senhor Ecce Homo, na quinta, e Enterro do Senhor, na sexta-feira santa) transmitir em direto, nas redes sociais, um programa explicativo, com entrevistas e imagens de arquivo.As cerimónias que decorram nas igrejas podem contar com a presença dos fiéis, embora em número reduzido. Mas estão proibidas as procissões, compassos e visitas pascais. Assim, esta semana não saem das igrejas mais de duas mil procissões: dos Passos, das Endoenças e do Enterro do Senhor.Também o próximo domingo, o dia de Páscoa será, a exemplo do que ocorreu no ano passado, despido de festividades religiosas e, nas aldeias, vilas e cidades do Norte e Centro do País, a Cruz volta a não andar de casa em casa.Ao que oapurou, as autoridades vão, este ano, estar particularmente atentas a eventuais comportamentos abusivos, como a realização de compassos sem autorização, a exemplo do que ocorreu no ano passado em Barcelos, Vila Verde, Famalicão e Melgaço.Este domingo, na missa do Dia de Ramos, o arcebispo de Braga falou de "umas solenidades diferentes", mas alertou para a necessidade de os fiéis manterem vivo o espírito de solidariedade."Uma forma de sermos solidários nestes tempos é evitarmos comportamentos individualistas", disse D. Jorge Ortiga, sublinhando que "o cristão tem de ter sempre presente a dignidade do ser humano, independentemente do credo, da raça ou da cor da pele".Há quase 700 anos que os penitentes (farricocos) são presença nas ruas históricas da cidade de Braga, por alturas da Semana Santa. Pelo segundo ano consecutivo, a cidade não será palco das tradicionais procissões em que os farricocos envergam as vestes dos penitentes públicos da Idade Média.O arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, apelou este domingo à comunidade internacional, "em particular ao governo português", para que "acorde" para o flagelo que se vive em Cabo Delgado, Moçambique, com os ataques bárbaros à população por parte dos terroristas do Daesh.