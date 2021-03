As viagens de turistas estão proibidas nesta Páscoa. “Na próxima semana, não haverá viagens turísticas para Portugal”, garantiu esta quinta-feira o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.





Na prática, mantêm-se as regras em vigor, só sendo admitidas viagens “essenciais”. A clarificação chegou após o Governo ter dito à AHRESP que estrangeiros e emigrantes poderiam circular entre concelhos para chegar aos alojamentos.

Perguntas CM 26 de Março de 2021 Covid-19: Governo faz bem em proibir turistas na semana santa? SIM NÃO Votar







Para apoiar o controlo da pandemia, Cabrita assegurou que vão manter-se suspensos os voos para Brasil e Reino Unido. E, até 5 de abril, serão também mantidos os controlos nas fronteiras terrestres.





Antes do 14º estado de emergência ter sido aprovado, com votos a favor do PS, PSD, CDS-PP, PAN e Cristina Rodrigues, o ministro deixou um “apelo à convergência”, insistindo que as decisões para controlar a pandemia foram acertadas e adotadas “no tempo próprio”. “Tínhamos razão”, insistiu.





Contudo, da esquerda à direita, os partidos não alinharam no retrato, pedindo mais “medidas concretas” para responder à crise. O Bloco de Esquerda, com Moisés Ferreira, acusou mesmo o Executivo de “negacionismo”, ao deixar “à deriva” os mais frágeis.







Também o CDS-PP adotou a expressão “bomba-relógio” para falar das moratórias de crédito, pedindo um prazo maior. “Estamos apenas a falar em adiar o momento da explosão”, lamentou Cecília Meireles.





Cabrita sacou então dos números para responder: 672 mil cidadãos acederam aos apoios extraordinários, com 847 milhões de euros para apoiar o emprego. “Não são anúncios ou promessas, são pessoas reais e apoios reais”, reagiu.



"Forçar cumprimento" das vacinas Covid-19

António Costa falou, esta quinta-feira, após o Conselho Europeu, e destacou a necessidade de acelerar o processo de vacinação contra a Covid-19, admitindo que a Comissão Europeia vai fazer tudo para "forçar ao cumprimento dos contratos"com as farmacêuticas. Para isso, a Europa recorrerá a vários instrumentos, "incluindo a proibição de exportações, caso necessário". Joe Biden participou no encontro e Costa assinala o "alinhamento estratégico muito grande" com os EUA.



Apoiar aberto para novas candidaturas

O programa Apoiar, com verbas a fundo perdido, está a receber novas candidaturas até 16 de abril ou até quando a dotação prevista, de mil milhões de euros, for esgotada.



Pedir maior prazo de carência até dia 31

As empresas com créditos com garantia pública, e que não pertençam aos setores mais afetados pela pandemia, podem pedir o alargamento do período de carência até 31 de março.