Páscoa com três convidados cria um perigo maior de transmissão da Covid-19

Portugal registou duas mortes por Covid-19, na segunda-feira, ambas na região de Lisboa e Vale do Tejo. As vítimas mortais são um homem na faixa etária dos 60 aos 69 anos e uma mulher com mais de oitenta anos. É o valor mais baixo desde 5 de setembro, dia em que se registou igual número de vítimas mortais.O recuo da mortalidade ocorre no período em que é proibida a circulação entre concelhos, no sentido de travar potenciais contágios. No entanto, a diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, Carla Nunes, sublinha que este é um objetivo que pode ficar comprometido se na Páscoa cada família decidir convidar duas ou três pessoas.O risco de um crescimento das transmissões está associado a uma maior pressão sobre as unidades hospitalares. No último boletim, a Direção-Geral da Saúde divulgou que há 584 pessoas internadas, menos 39 face a domingo. Destas, estavam 129 pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos, menos sete do que nas 24 horas anteriores. 388 novos casos foram também registados na segunda-feira. Na região Norte ocorreram 147, em Lisboa e Vale do Tejo 140, no Centro 46, na Madeira 37, nos Açores 11, quatro no Algarve e três no Alentejo.Na matriz de risco, Portugal permanece na zona verde, com 70 casos por cem mil habitantes, o que permite o desconfinamento.