Todas as celebrações da Páscoa realizadas no Santuário de Fátima serão transmitidas pela internet, o que acontece pela primeira vez e visa “mitigar a impossibilidade, que muitos peregrinos viverão, de se deslocar” ao Altar do Mundo, em virtude da proibição de circulação entre concelhos, entre 26 de março e 5 de abril – revelou esta sexta-feira a Reitoria.









Os fiéis residentes no concelho de Ourém poderão acompanhar presencialmente as celebrações, que desde o início desta semana decorrem à porta aberta, mas no período pascal terão algumas alterações, visto que “os ritos serão adaptados ao momento sanitário que o País atravessa”, em resultado da pandemia da Covid-19. Por exemplo, na missa do domingo de ramos, cada peregrino deverá levar o seu próprio ramo para a bênção e na missa da ceia do senhor o lava-pés será substituído por um gesto evocativo. Na Sexta-Feira Santa a adoração da cruz também será feita de forma diferente.

Ao contrário do habitual, a missa de Domingo de Páscoa será na Basílica da Santíssima Trindade, assim como a maioria das celebrações. Além da transmissão online de todas as celebrações, incluindo a oração da agonia do senhor, laudes e vésperas, está prevista a interpretação em Língua Gestual Portuguesa das mais relevantes. É o caso das missas das 11h00 de domingo de ramos e de domingo de Páscoa; da missa da ceia do senhor, na quinta-feira santa, às 18h00; da paixão, na sexta-feira santa, às 15h00; e da vigília pascal, no sábado santo, às 22h00.