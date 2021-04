Quem quiser recordar a recriação dos cortejos penitentes da Idade Média, que há mais de sete séculos fazem da Semana Santa de Braga uma das mais extraordinárias do Mundo, tem de recorrer a imagens de arquivo.Pelo segundo ano consecutivo, na Semana Santa e na Páscoa, as cerimónias, como a Missa Crismal, o Lava-Pés, a Missa da Última Ceia ou o Sermão do Mandato, celebram-se com a presença de fiéis,...