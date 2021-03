Páscoa sem reunião de famílias, comércio ao postigo e crianças na escola. Veja todas as medidas

Os portugueses estão proibidos de circular entre concelhos nos fins de semana de 20 e 21 deste mês e de 26 a 5 de abril, no qual é festejada a Páscoa. O objetivo é evitar as reuniões familiares no período da Páscoa e impedir a propagação da pandemia, como aconteceu no último Natal. O desconfinamento vai ser gradual: na próxima segunda-feira reabrem creches, infantários, escolas do 1º ciclo; a 5 de abril reabrirão as escolas do 2º e 3º ciclos, esplanadas até quatro pessoas e lojas de rua até aos 200 m2; a 19 de abril reabrirão ensino secundário e restaurantes.O primeiro-ministro apresentou esta quinta-feira o plano de desconfinamento, aprovado durante o dia em Conselho de Ministros, e foi categórico: "A Páscoa não é um momento de abertura, mas de confinamento". António Costa deixou claro que "a reabertura vai ser gradual, prudente, a conta gotas." Ou seja, concluiu, o documento quinta-feira aprovado "é um programa conservador, de forma a não correr riscos".Por isso, o plano de desconfinamento define datas para a abertura das atividades entre 15 de março e 3 de maio. Na próxima segunda-feira, reabrem também o comércio com vendas a postigo, cabeleireiros, livrarias e imobiliárias. Após a Páscoa, a 5 de abril, reabrirão museus e monumentos, ATL para os 2º e 3º ciclos, modalidades desportivas de baixo risco, atividade física ao ar livre até quatro pessoas ou ginásios sem aulas de grupo.A 19 desse mês, abrirão restaurantes e cafés com um máximo de quatro pessoas ou seis em esplanada, todas as lojas e centros comerciais, cinemas e teatros, ensino secundário. A 3 de maio, os restaurantes e cafés terão mais clientes e haverá espetáculos no exterior e eventos interiores com diminuição de lotação.Costa garantiu que o calendário não será alterado. E há uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada: 120 casos novos em média por dia durante 14 dias e um índice de transmissão do contágio (Rt) acima de 1. "Se chegarmos à zona vermelha, temos de voltar para trás", afirmou.O Conselho de Ministros decorreu esta quinta-feira no Centro Cultural de Belém, arrastando-se por cerca de 11 horas. A divisão do Governo quanto aos critérios de reabertura atrasou a discussão.O atual estado de emergência vai vigora até 31 de março, englobando já parte da Semana Santa. O Governo já definiu medidas por antecipação.O primeiro-ministro alertou que o País continua a registar uma "situação pior" em termos de novos casos e internamentos do que no primeiro desconfinamento, em maio do ano passado. Mas elogiou o "esforço extraordinário" dos portugueses.Costa garantiu que a reabertura será geral no País mas que, em caso de necessidade de dar passos atrás, "o confinamento será tão local como possível", criando polos de concelhos de maior risco.Quatro ministros anunciam hoje novas medidas de apoio para a economia, cultura e desporto. "Temos de suportar a economia e o conjunto da vida em sociedade", argumentou Costa.O plano de reabertura será revisto a cada 15 dias. Se for ultrapassado o nível mínimo de risco, não haverá passagem para novas etapas, ficando o plano em suspenso. O primeiro-ministro admitiu mais medidas restritivas."Visto que o desconfinamento previsto para eventos exteriores com lotação reduzida e para a reabertura das salas de espetáculos ocorrerá a 19 de abril, estamos certos de que esse será o momento para o regresso dos adeptos às bancadas", defendeu Pedro Proença, presidente da Liga. Este órgão está a incluir o futebol na 3ª fase do desconfinamento, o que implica o regresso do público aos estádios a partir da 28ª jornada da Liga. Caberá à DGS fixar a lotação nas bancadas (os testes-piloto tiveram 10% e a UEFA permite até 30%). Com o regresso a 19 de abril, o Benfica terá três jogos com público (Santa Clara, a 25/04; FC Porto, 09/05; e Sporting, 16/05). Já leões e dragões terão quatro jogos com espectadores, a 21/04, 02/05, 12/05 e 19/05. O Sporting recebe Belenenses SAD, Nacional, Boavista e Marítimo. O FC Porto joga com V. Guimarães, Famalicão, Farense e Belenenses SAD.