Passadiços de Gondomar reabrem segunda-feira

O município de Gondomar anunciou, há minutos, que os passadiços de Gramido e do Rio Tinto vão reabrir na segunda-feira. Será colocada sinalética nas várias entradas para promover "uma utilização cautelosa, responsável e moderada" dos equipamentos ao ar livre.

O passadiço de Gramido tem três quilómetros e liga o Palácio do Freixo, no Porto, à zona de Gramido. Tem parques de estacionamento, ciclovia e zonas de descanso junto ao rio Douro. Já o passadiço do Rio Tinto tem sete quilómetros e acompanha o rio na sua plenitude.

A sinalética colocada nas entradas dos dois equipamentos terá indicação para o cumprimento das normas de segurança: uso de máscara, manutenção de distância física e não participação em ajuntamentos.