Passageiro com suspeita de coronavírus isola autocarro em Lisboa vindo do Algarve

A suspeita de que um passageiro, de 26 anos e antecedentes por doenças respiratórias, possa estar infetado com Covid-19 está a manter isolado, desde as 10h45 desta quinta-feira, um autocarro no terminal de Sete Rios, em Lisboa.

Segundo apurou o CM, o autocarro é um expresso com origem em Tavira, Algarve.

A PSP ainda se encontra no local a identificar todos os passageiros e o motorista. O passageiro suspeito deverá ser transportado a uma unidade hospitalar para fazer as análises de despiste. Caso as mesmas tenham resultado positivo para a infeção, caberá à Direção-Geral da Saúde depois notificar o motorista e os passageiros, que serão em breve libertados pelas autoridades, para cumprirem quarentena vigilante.