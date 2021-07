Passageiro detido ao apresentar teste falso à Covid-19 no aeroporto de Lisboa

Um homem foi detido por suspeitas de falsificar e apresentar um teste falso à Covid-19 no aeroporto de Lisboa.

A detenção ocorreu no passado dia 9 de julho.

O suspeito apresentou um comprovativo no momento do check in com a companhia aérea em que mostrava que não estava infetado com a Covid-19. No entanto, o teste em causa levantou dúvidas. As autoridades acabaram por ser chamadas para comprovar a autenticidade do documento, que era falsificado.

"O suspeito afirmou ter adquirido a troco de dinheiro, pelo que o mesmo foi cautelarmente apreendido", revelaram as autoridades em comunicado.

O passageiro foi constituído arguido e ficou sujeito ao termo de identidade e residência.