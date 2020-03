Recorde-se que este navio de cruzeiro partiu do Rio de Janeiro a dia 09 de março e tinha um total de 2500 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulação. Tinha como origem a cidade de Génova, com sete paragens em cidades europeias.

Um dos passageiro testado no cruzeiro atracado em Lisboa deu positivo para coronavírus. "Não estava previsto fazer testes a todos os passageiros apenas aos que desembarcaram em Portugal e um deu positivo", afirmou ao País a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas.No navio permanecem agora cidadãos de 38 países que, só depois de estarem reunidas as condições necessárias poderão desembarcar e regressar aos países de origem.As autoridades portuguesas vão repatriar mais de mil passageiros que se encontram a bordo de um navio de cruzeiro MSC Fantasia, proveniente do Brasil, atracado no Porto de Lisboa.