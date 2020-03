Passageiros a bordo de cruzeiro atracado no porto de Lisboa regressam hoje a casa

No âmbito da operação conjunta das autoridades portuguesas para o repatriamento dos cidadãos que se encontram a bordo do navio de cruzeiro MSC Fantasia, no Porto de Lisboa, realizam-se esta terça-feira quatro voos.Dois para a Alemanha, pelas 08h30 e pelas 16h05, cada um com capacidade para 189 pessoas. Um voo para o Brasil, pelas 14h00, com capacidade para 453 pessoas e outro voo para o Reino Unido, pelas 14h05, com capacidade para 309 pessoas. Tal como previsto, estes cidadãos sairão do navio e serão escoltados até ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para os voos de regresso aos seus países de origem.Recorde-se que se encontravam no navio, que acostou no Porto de Lisboa no passado domingo, 1338 passageiros, maioritariamente da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália.Destes, 27 cidadãos (20 portugueses e 7 titulares de Autorização de Residência em Portugal) desembarcaram esta segunda-feora. Foram todos submetidos aos testes de despistagem de vírus SARS-CoV-2 e levados até ao seu domicílio, onde ficarão em isolamento profilático. O passageiro que testou positivo ficará no seu domicílio em vigilância ativa, com contacto diário pela autoridade de saúde local.Esta operação, que decorre em articulação com diversas embaixadas dos vários países, envolve a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Polícia de Segurança Pública, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, a Direção Geral da Saúde, a Polícia Marítima, a Autoridade Tributária e Aduaneira e a ANA - Aeroportos de Portugal.