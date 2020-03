Passageiros com voos cancelados 14 dias antes da data marcada sem direito a indemnização

Os passageiros da União Europeia (UE) com voos cancelados até duas semanas antes da sua realização devido ao surto de Covid-19 não têm direito a indemnização ao abrigo da lei comunitária, por esta pandemia equivaler a circunstâncias extraordinárias.

"A Comissão considera que, quando são as autoridades nacionais a adotar medidas destinadas a conter a pandemia de Covid-19, essas medidas são de natureza e origem extraordinária ao exercício normal da atividade de transportadoras [aéreas] e estão fora do seu controlo", argumenta o executivo comunitário em diretrizes hoje divulgadas relativas aos direitos dos passageiros e das transportadoras numa altura de pandemia.

Estas diretrizes guia servem também para mitigar os impactos económicos do surto do novo coronavírus, pelo que o executivo comunitário esclarece que, no que toca ao setor da aviação, as atuais circunstâncias entram na denominação de "extraordinárias", o que significa que certos direitos -- como à indemnização de um voo cancelado duas semanas antes da data de partida -- "não podem ser invocados".