Passageiros de avião da Sata esperam nove horas para embarcar em voo com destino a São Miguel

Os passageiros de um avião da companhia aérea SATA esperaram cerca de nove horas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para conseguirem embarcar no voo com destino à Ilha de São Miguel, nos Açores, esta sexta-feira.Segundo o que oconseguiu apurar, a saída do avião estava prevista para as 06h00 desta manhã de sexta-feira mas, cerca das 16h00, a aeronave continuava em terra. Depois do atraso no avião, os passageiros estiveram ainda nove horas à espera para entrar no mesmo e cerca de duas horas confinados dentro da aeronave.sabe que a companhia aérea terá justificado o atraso com um problema técnico relacionado com um dos motores. No entanto, alegadamente não avançaram mais informações às inúmeras famílias que se encontravam no local.Os passageiros com destino à ilha açoriana entraram no avião cerca das 14h00 e às 16h30 acabaram por voltar para o terminal com a promessa de uma solução. Apesar do voo ter como destino Ponta Delgada, há passageiros cujo destino final são outras ilhas açorianas e Cabo Verde. As únicas informações dadas aconteceram devido à pressão feita pelos passageiros. Apenas as crianças que se encontrava na aeronave tiveram direito a uma refeição.contactou a ANA Aeroportos, mas sem sucesso.