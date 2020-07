Passageiros de transportes públlicos têm alto risco de sofrer contágio de Covid-19

Afinal viajar em transportes públicos pode representar um alto risco de sofrer contágio com o novo coronavírus. Uma norma publicada pela Direção-Geral da Saúde define que estão em exposição de alto risco as pessoas que “tenham tido contacto frente a frente a uma distância inferior a 2 metros e pelo menos durante 15 minutos com alguém contaminado” ou que tenham estado em “coabitação, salas de reunião ou meios de transporte em que haja a permanência durante pelo menos 15 minutos no mesmo ambiente com alguém contaminado, independentemente da distância”.



Covid-19: Rastreio de contactos

Na norma ‘Covid-19: Rastreio de contactos’ são especificadas situações para aviões e navios. Nos restantes transportes há alto risco de contaminação quando não haja “boa ventilação, paragens frequentes com abertura de portas e redução da lotação máxima”. Há uma semana o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, admitiu colocar fim à lotação máxima nos transportes públicos, por não haver prova de que a medida limite o contágio.