Passageiros dos Açores e Madeira com destino ao continente dispensados de teste negativo à Covid-19

Os passageiros provenientes dos Açores e da Madeira com destino ao continente português estão dispensados de apresentar teste negativo à covid-19 para embarcar a partir de quarta-feira, esclareceu hoje à Lusa fonte da Presidência do Conselho de Ministros.

Na quinta-feira passada, no anúncio das novas medidas definidas em Conselho de Ministros, o chefe do executivo, António Costa, referiu que, a partir de 01 de dezembro, "os testes passam a ser obrigatórios para qualquer entrada em território nacional, seja qual for o ponto de origem e seja qual for a nacionalidade do passageiro".

Posteriormente, o Governo divulgou o comunicado com as decisões da reunião, especificando que a exigência do teste negativo é relativa a "todos os voos com destino a Portugal continental", o que excluiria as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.