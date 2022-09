As filas de passageiros na paragem da Venda do Pinheiro, Mafra, começam antes das 07h00 e muitos dos que chegam a essa hora já sabem que só terão lugar num autocarro às 08h30 ou 09h00. Os autocarros da Mafrense já chegam lotados, e não saindo passageiros, não podem entrar outros. E se em dias de sol a espera ainda é suportável, em dias de chuva torna-se um martírio: as paragens albergam meia dúzia de pessoas, apenas.









